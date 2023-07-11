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«Настигнет карма». Абаскаль резко ответил, занимается ли его агент трансферами «Спартака»

«Настигнет карма». Абаскаль резко ответил, занимается ли его агент трансферами «Спартака»
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль резко ответил на вопрос о том, помогает ли ему его агент с трансферами в московском клубе.

«Правда ли, что с трансферами в клуб помогает мой агент? Не совсем корректно с вашей стороны (обращается к журналисту. — Прим. «Чемпионата») перед вашими коллегами спрашивать о том, о чём вы не имеете представления. И о том, что не имеет никакого отношения к реальности.

Что касается моего агента, он помог мне быть здесь. Он агент — это его деятельность. Но я бы никогда не позволил, чтобы мой агент занимался трансферами, — это абсурдные заявления, которые не имеют никакого отношения к действительности. Я убеждён, что существует карма. И людей, которые пишут выдуманные вещи или пытаются раздуть что-то, обязательно настигнет карма. Я в этом убеждён.

Конечно, грустно представлять, насколько у некоторых людей отсутствует чувство собственного достоинства: пишут неправду ради четырёх-пяти лайков. Очень печальная ситуация», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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