«ПСЖ» сохранит Неймара, если Мбаппе покинет клуб. В ином случае бразилец будет продан

Будущее нападающего «ПСЖ» Неймара во французском клубе зависит от судьбы форварда парижан Килиана Мбаппе. Об этом сообщает UOL.

По информации источника, если Мбаппе покинет «ПСЖ» этим летом, то парижане хотели бы сохранить в своём составе Неймара, в ином случае бразилец может быт выставлен на трансфер.

В окружении Неймара считают, что он не хочет торопиться с решением о своём будущем и готов продолжать играть за «ПСЖ».

Если Неймар покинет «ПСЖ», то, скорее всего, это произойдёт на условиях аренды, при которой парижане будут выплачивать часть зарплаты бразильского нападающего.

В прошлом сезоне 31-летний Неймар сыграл за «ПСЖ» 29 матчей во всех турнирах, отметившись в них 18 забитыми мячами и 17 результативными передачами.

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