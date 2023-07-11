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В ходе реконструкции «Камп Ноу» разрушается одна из стен стадиона

В ходе реконструкции «Камп Ноу» разрушается одна из стен стадиона
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Стадион испанской «Барселоны» «Камп Ноу» проходит реконструкцию. Как часть этого процесса проходит разрушение одной из стен арены.

«Барселона» не сыграет на «Камп Ноу» в ближайший год. Планируется, что все работы будут завершены в 2026 году, стадион будет вмещать 105 тыс. зрителей.

В сезоне-2023/2024 сине-гранатовые будут проводить свои домашние матчи на Олимпийском стадионе, расположенном в четырёх километрах от «Камп Ноу» на холме Монжуик. Арена вмещает 50 тыс. зрителей. С 1997 по 2009 год на этом стадионе проводил игры «Эспаньол».

В матче 1-го тура нового сезона Ла Лиги «Барселона» 13 августа в гостях встретится с «Хетафе». Во 2-м туре состоится первая домашняя игра сине-гранатовых в новом сезоне чемпионата Испании, соперником станет «Кадис».

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