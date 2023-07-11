В ходе реконструкции «Камп Ноу» разрушается одна из стен стадиона

Стадион испанской «Барселоны» «Камп Ноу» проходит реконструкцию. Как часть этого процесса проходит разрушение одной из стен арены.
«Барселона» не сыграет на «Камп Ноу» в ближайший год. Планируется, что все работы будут завершены в 2026 году, стадион будет вмещать 105 тыс. зрителей.
В сезоне-2023/2024 сине-гранатовые будут проводить свои домашние матчи на Олимпийском стадионе, расположенном в четырёх километрах от «Камп Ноу» на холме Монжуик. Арена вмещает 50 тыс. зрителей. С 1997 по 2009 год на этом стадионе проводил игры «Эспаньол».
В матче 1-го тура нового сезона Ла Лиги «Барселона» 13 августа в гостях встретится с «Хетафе». Во 2-м туре состоится первая домашняя игра сине-гранатовых в новом сезоне чемпионата Испании, соперником станет «Кадис».
- 11 июля 2023
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