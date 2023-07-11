Защитник ЦСКА Роша рассказал, что хочет набить тату в честь победы в Кубке России

Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша рассказал, что уже готовится набить татуировку в честь победы армейцев в Фонбет Кубке России в сезоне-2022/2023. Также бразильский футболист оценил для себя прошедший сезон.
«Мы провели очень неплохой, продуктивный сезон. Понятно, что ставили перед собой максимальные задачи. Но удалось взять серебро, а потом и одержать победу в финале Кубка. В индивидуальном плане он тоже получился хорошим — провёл несколько качественных встреч и взял трофей. Это очень важно.
Тату в честь кубка? В этот отпуск набить не получилось, но планирую сделать это в декабре. Сейчас просто не хватило времени. Зато у меня уже есть готовый эскиз: форма, размер, изображение. А если выиграем ещё и Суперкубок России, почему бы не набить и его? Место есть», — приводит слова Роши RT.
- 11 июля 2023
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