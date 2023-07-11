Защитник ЦСКА Роша: надеюсь, совсем скоро мы сможем заявить о себе в еврокубках

Защитник ЦСКА Виллиан Роша выразил надежду, что в ближайшее время бан России закончится и российские клубы вернутся в еврокубки.
«Наша задача сейчас — полностью сосредоточиться на выступлении в национальном первенстве. Надеюсь, совсем скоро все ограничения с отечественных коллективов снимут и мы сможем заявить о себе и в еврокубках. А пока надо продолжать предельно качественно трудиться. Борьба за чемпионство — то, что нам по силам. Мы обязаны качественно сделать свою работу и быть готовыми к отмене санкций.
Более того, когда получил предложение от армейцев, нисколько не сомневался из-за данной проблемы. Повторюсь, приехал сюда за золотыми медалями. Многие бразильцы уже прошли этот путь и вписали своё имя в историю ЦСКА. Теперь моя очередь», — приводит слова Роши RT.
- 11 июля 2023
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