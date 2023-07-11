«Челси» изменил дату возвращения Лукаку с 12 на 17 июля

В лондонском «Челси» изменили дату возвращения бельгийского нападающего Ромелу Лукаку на базу клуба. Теперь в случае, если форвард не перейдёт в «Интер», он должен будет возобновить тренировки не 12 июля, а 17 июля, сообщает журналист Daily Telegraph Мэтт Лоу.

По данным источника, обе стороны ожидают, что к 17 июля будет согласован трансфер игрока в итальянский клуб.

Ранее сообщалось, что Лукаку не собирался возобновлять подготовку с лондонцами в назначенный день, 12 июля, хотя главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино ожидал появления игрока на базе синих 12 или 13 июля.

Напомним, Лукаку провёл сезон-2022/2023 в «Интере» в аренде. В сезонах-2019/2020 и 2020/2021 он также играл за «нерадзурри» перед трансфером в «Челси».