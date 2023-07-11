Сазонов рассказал о знакомстве с Личкой по возвращении в «Динамо»

Защитник Саба Сазонов, вернувшийся в расположение московского «Динамо» после выступления за сборную Грузии на молодёжном чемпионате Европы (до 21 года) — 2023, поделился впечатлением от знакомства с новым главным тренером бело-голубых Марцелом Личкой.
«Слышал о тренировочном процессе многое, потому что парни мне писали и рассказывали. Говорили, что сложные тренировки. С тренером, да, сегодня впервые встретились лично, до этого поддерживали связь, писали друг другу в WhatsApp’е, общались и сегодня впервые познакомились. Впечатление — приятный тренер, естественно. С ним, я считаю, мы познакомимся ближе уже послезавтра на тренировочном процессе, потому что я считаю, что мне надо познакомиться не как с человеком, а как тренер с футболистом», — рассказал Сазонов пресс-службе «Динамо».
Матч «Динамо» с «Краснодаром» в 1-м туре станет открывающим для нового сезона РПЛ. Встреча состоится 21 июля в Москве и начнётся в 19:00 мск.
- 11 июля 2023
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