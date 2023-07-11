Артём Ребров — об уходе Кофрие: все остались в выигрыше, приятно об этом рассказывать

Технический координатор «Спартака» Артём Ребров прокомментировал уход защитника Максимилиана Кофрие из московского клуба.
«Мы понимали, что Макс не будет играть в основном составе. Тренер сказал честно: «Ты не в числе первых двух, но будешь получать игровое время на Кубок». Пообщались с агентом, он обсудил с Кофрие, в итоге поняли, что игрока такое не устраивает.
По Максу было два предложения: «Маккаби» с Лигой чемпионов и «Клермон». Французский вариант Кофрие был ближе, оставалось только по зарплате договориться: что мы покрываем, что на себя берёт «Клермон». Тогда же обсудили и сумму выкупа – за столько его в итоге и купили. Макс был доволен, из-за семейных обстоятельств ему было важно вернуться поближе к дому.
Вообще необычно: я на учёбе в РФС на тренерскую лицензию, а в паузах – решаю вопросы с агентом Кофрие. Непривычно переключаться с одного мира на другой.
В итоге все остались в выигрыше: и Макс, и «Клермон», и «Спартак». О таком рассказывать, конечно, приятно», — приводит слова Реброва Sports.ru.
- 11 июля 2023
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