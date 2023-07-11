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Сазонов — о возвращении Бальбуэны: любая конкуренция — это хорошо

Сазонов — о возвращении Бальбуэны: любая конкуренция — это хорошо
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Защитник Саба Сазонов, вернувшийся в расположение московского «Динамо» после выступления за сборную Грузии на молодёжном чемпионате Европы (до 21 года) — 2023, прокомментировал возвращение в клуб парагвайца Фабиана Бальбуэны, также играющего в линии обороны.

«С Фабианом мы знакомы ещё с первого сезона, как я перешёл в Динамо. Опытный центральный защитник из Парагвая. Что я могу сказать? Наверное, это не я должен говорить, любая конкуренция — это хорошо, поэтому будем конкурировать с Фаби. Будем конкурировать с другими центральными защитниками, и тренер будет решать, кто будет играть», — рассказал Сазонов пресс-службе «Динамо».

Напомним, сезон-2022/2023 Бальбуэна провёл в аренде в бразильском «Коринтиансе». Парагваец пришёл в «Динамо» летом 2021 года в качестве свободного агента, покинув английский «Вест Хэм». Сазонов также выступает за «Динамо» с сезона-2021/2022.

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