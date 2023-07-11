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«Украинский Адама Траоре». Болельщики в социальных сетях оценили физическую форму Мудрика

«Украинский Адама Траоре». Болельщики в социальных сетях оценили физическую форму Мудрика
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Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик вызвал обсуждение своей физической формы среди болельщиков в социальных сетях.

Фото: Социальные сети Мудрика

22-летний футболист в своих социальных сетях выложил фотографию с занятий теннисом. Примерно в это же время «Челси» представил новую форму, в презентации которой поучаствовал и Мудрик.

Фото: ФК «Челси»

Болельщики заметили преображение Мудрика, проведшего в Англии лишь полгода. Один из фанатов оставил комментарий: «Украинский Адама Траоре», сравнив украинца с испанским игроком. Ещё один комментатор отметил: «Мудрик действительно уделяет время спортзалу».

В 15 матчах за «Челси» в английской Премьер-лиге Мудрик отметился двумя результативными передачами.

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