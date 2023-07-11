«Украинский Адама Траоре». Болельщики в социальных сетях оценили физическую форму Мудрика

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик вызвал обсуждение своей физической формы среди болельщиков в социальных сетях.
Фото: Социальные сети Мудрика
22-летний футболист в своих социальных сетях выложил фотографию с занятий теннисом. Примерно в это же время «Челси» представил новую форму, в презентации которой поучаствовал и Мудрик.
Фото: ФК «Челси»
Болельщики заметили преображение Мудрика, проведшего в Англии лишь полгода. Один из фанатов оставил комментарий: «Украинский Адама Траоре», сравнив украинца с испанским игроком. Ещё один комментатор отметил: «Мудрик действительно уделяет время спортзалу».
В 15 матчах за «Челси» в английской Премьер-лиге Мудрик отметился двумя результативными передачами.
Мудрик высмеял пожилого мужчину в тренажёрном зале
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