Артём Ребров: из-за игры в России детей Мевли хотели исключить из детского сада

Технический координатор «Спартака» Артём Ребров рассказал, что защитник Миха Мевля подвергался политическому давлению из-за выступления за московский клуб.
«Теперь о менее приятном. После ухода Кофрие и срывов с Налдо и Альваро нам всё ещё был необходим центральный защитник – хотя бы для ротации. Уже на флажке, в сентябре, могли брать только свободных агентов. И на рынке как раз был Мевля. До этого он тоже входил в наши шорт-листы, но шёл не в числе первых.
Было много мнений: кто-то за, кто-то против. Я был из тех, кто высказался за. Миха давно в России, ему знакома РПЛ, должен был закрыть образовавшуюся дырку. Можно сказать, по Мевле я взял ответственность на себя.
К сожалению, получилось неудачно, но есть ещё один важный фактор, о котором никто не знает. У него в Словении были серьёзные проблемы: из-за игры в России хотели исключить детей из детского сада, счета банковские арестовывали, куда-то вызывали чуть ли не как преступника. Мы об этом узнали только в ноябре, он никому ничего не рассказывал, даже своему агенту.
На фоне этого и результаты пошли вниз. По Мевле было видно, что он сам хочет поскорее уехать, лишь бы прекратилось политическое давление», — приводит слова Реброва Sports.ru.
- 11 июля 2023
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