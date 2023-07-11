Артём Ребров: было невозможно отследить проблемы Бальде с допинг-контролем

Технический координатор «Спартака» Артём Ребров объяснил, почему клуб не был в курсе проблем нападающего Кейта Бальде с допинг-контролем.

«По переходу Бальде всё просто – появилась возможность его подписать. Никто же не будет спорить, что человека с таким послужным списком упускать нельзя? Бесплатный, зарплата не такая уж огромная, прекрасный вариант.

Почему не узнали про его дисквалификацию за неявку на допинг-тест? Дело в том, что такая информация нигде не отсвечивается. Есть даже специальная программа, которая отслеживает судебные разбирательства и прочее, но здесь такого не нашлось, Бальде был чист по всем параметрам.

Ну какая программа расскажет, что тренер «Кальяри» запер игроков в раздевалке, из-за этого Бальде вовремя не явился на допинг-тест, а допинг-офицер записал это как нарушение? Наверное, если бы такое случилось в России, мы бы знали, но за каждым чемпионатом так следить невозможно. Агент нам тоже ничего не сказал, потому что его в «Кальяри» заверили, что будет просто штраф, ничего больше. Я его понимаю: история реально дурацкая, как за такое дисквалифицировать?

Был единственный способ узнать: сделать запрос в «Кальяри». Но тогда все бы узнали, что мы собираемся его подписать, могли привлечь внимание других клубов и упустить игрока.

Когда всё стало известно, я первым делом пришёл к юристу и спросил: «Где мы накосячили?» Юрист ответил, что отследить это было нельзя. Возможно, Бальде решили наказать по всей строгости ещё и из-за того, что он поехал в Россию. Это, конечно, только гипотеза, но не исключал бы её», — приводит слова Реброва Sports.ru.