Артём Ребров: было невозможно отследить проблемы Бальде с допинг-контролем

Технический координатор «Спартака» Артём Ребров объяснил, почему клуб не был в курсе проблем нападающего Кейта Бальде с допинг-контролем.
«По переходу Бальде всё просто – появилась возможность его подписать. Никто же не будет спорить, что человека с таким послужным списком упускать нельзя? Бесплатный, зарплата не такая уж огромная, прекрасный вариант.
Почему не узнали про его дисквалификацию за неявку на допинг-тест? Дело в том, что такая информация нигде не отсвечивается. Есть даже специальная программа, которая отслеживает судебные разбирательства и прочее, но здесь такого не нашлось, Бальде был чист по всем параметрам.
Ну какая программа расскажет, что тренер «Кальяри» запер игроков в раздевалке, из-за этого Бальде вовремя не явился на допинг-тест, а допинг-офицер записал это как нарушение? Наверное, если бы такое случилось в России, мы бы знали, но за каждым чемпионатом так следить невозможно. Агент нам тоже ничего не сказал, потому что его в «Кальяри» заверили, что будет просто штраф, ничего больше. Я его понимаю: история реально дурацкая, как за такое дисквалифицировать?
Был единственный способ узнать: сделать запрос в «Кальяри». Но тогда все бы узнали, что мы собираемся его подписать, могли привлечь внимание других клубов и упустить игрока.
Когда всё стало известно, я первым делом пришёл к юристу и спросил: «Где мы накосячили?» Юрист ответил, что отследить это было нельзя. Возможно, Бальде решили наказать по всей строгости ещё и из-за того, что он поехал в Россию. Это, конечно, только гипотеза, но не исключал бы её», — приводит слова Реброва Sports.ru.
- 11 июля 2023
-
15:54
-
15:53
-
15:52
-
15:35
-
15:33
-
15:20
-
15:13
-
15:04
-
15:04
-
14:56
-
14:50
-
14:38
-
14:35
-
14:25
-
14:25
-
14:24
-
14:12
-
14:07
-
13:52
-
13:48
-
13:44
-
13:32
-
13:30
-
13:07
-
13:03
-
13:03
-
12:52
-
12:44
-
12:36
-
12:32
-
12:27
-
12:18
-
12:02
-
12:01
-
12:01