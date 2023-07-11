Тренер женской сборной США оценил роль Меган Рапино в команде

Главный тренер женской сборной США Влатко Андоновски оценил присутствие полузащитницы Меган Рапино в составе национальной команды.
«Присутствие Меган [Рапино] в команде — это здорово. Она настоящий профессионал. Меган знает, что нужно делать, чтобы выигрывать крупные турниры. Она уже пережила такие великие события. Её присутствие здесь, с нами, очень важно, чтобы передать эстафету таким молодым девушкам, как София [Смит], Тринити [Родман] и Алисса [Томпсон], потому что она, безусловно, может направлять их и указывать им путь», — приводит слова Андоновски L'Equipe.
Ранее 38-летняя Рапино объявила, что завершит карьеру по окончании сезона. Она выступает за сборную США с 2006 года. Вместе с национальной командой полузащитница дважды выигрывала чемпионат мира — в 2015 и 2019 году.
Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 пройдёт в Австралии и Новой Зеландии с 20 июля по 20 августа.
- 11 июля 2023
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