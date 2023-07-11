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Роша сравнил своё противостояние с Соболевым с конфликтом Матерацци и Зидана в финале ЧМ

Роша сравнил своё противостояние с Соболевым с конфликтом Матерацци и Зидана в финале ЧМ
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Защитник ЦСКА Виллиан Роша ответил, можно ли сравнить его противостояние с нападающим «Спартака» Александром Соболевым с конфликтом бывшего защитника сборной Италии Марко Матерацци и экс-полузащитника команды Франции Зинедина Зидана в финале чемпионата мира 2006 года.

«Болельщики вправе говорить всё, что угодно. Но я уже подчёркивал, что не имею ничего против него. Когда пересечёмся на поле в следующий раз, буду действовать, как обычно: с огромным уважением. Будем спокойно продолжать работать. Конечно, спокойно пожму ему руку, без всяких вопросов.

У меня не осталось никаких претензий к Александру. Мне кажется, он тоже немного пожалел о содеянном. Если же брать чисто футбольную составляющую, то он отличный нападающий, которому сложно противостоять», — цитирует Рошу RT.

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