Лофтус-Чик – о Пулишиче: он должен отдать «Милану» все силы, он один из лучших в мире
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27-летний новоиспечённый полузащитник «Милана» Рубен Лофтус-Чик рассказал о том, чего в итальянском клубе ждут от ещё одного возможного новичка команды Кристиана Пулишича.
«Пулишич приедет завтра. Мы считаем, что он сможет здорово помочь нашей команде. Я сказал ему, что он должен отдать все силы «Милану», потому что он один из лучших в мире», — рассказал Лофтус-Чик на пресс-конференции «Милана».
В сезоне-2022/2023 на счету Пулишича 30 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. В сезоне-2022/2023 английской Премьер-лиги Лофтус-Чик провёл 25 матчей, отметившись одной результативной передачей. Ранее обоих футболистов подписал итальянский «Милан».
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