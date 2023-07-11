Андрей Канчельскис стал гендиректором казахстанского «Тобола»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис назначен генеральным директором «Тобола».
Во вторник, 11 июля, клуб из Казахстана официально объявил о назначении Канчельскиса. Будучи профессиональным футболистом, россиянин выступал за такие клубы, как «Динамо» Киев, «Фиорентина», «Рейнджерс», «Манчестер Сити».
Канчельскис был чемпионом Европы среди молодёжных сборных, становился обладателем Суперкубка УЕФА, Кубка и Суперкубка Англии, Кубка Шотландии. Также он является чемпионом Англии и Шотландии.
В составе «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис провёл 158 матчей и забил 36 голов. В «Эвертоне» за один сезон стал лучшим бомбардиром команды с 16 забитыми голами.
«Он показал себя как опытный высокопрофессиональный специалист, знающий все тонкости профессионального футбола. Уверен, что его профессиональные компетенции, большой опыт и мастерство выведут футбольный клуб «Тобол» на новый уровень», – отметил аким Костанайской области Кумар Аксакалов.
- 11 июля 2023
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