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«Оренбург» сыграл вничью с «Газиантепом» в товарищеском матче

«Оренбург» сыграл вничью с «Газиантепом» в товарищеском матче
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Сегодня, 11 июля, прошёл товарищеский матч между «Оренбургом» и турецким «Газиантепом». Встреча состоялась на стадионе «Топук Яйласы» (Кайнашлы, Турция). Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск.

В составе оренбуржцев в начале второго тайма при счёте 0:1 отличился белорусский защитник Кирилл Печёнин, но уже через две минуты номинальные гости снова вырвались вперёд и почти до самого конца матча сохраняли преимущество.

На 88-й минуте турецкий нападающий «Оренбурга» Эмирджан Гюрлюк забил второй гол российской команды, который стал последним в матче, завершившимся вничью со счётом 2:2. За «Газиантеп» забивали Лазар Маркович и Мирза Джихан.

«Оренбург» закончил сезон-2022/2023 на седьмом месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, набрав 46 очков. Летом из команды ушёл главный тренер Марцел Личка, принявший предложение московского «Динамо». Новым главным тренером клуба стал его соотечественник Иржи Ярошик.

Товарищеские матчи (клубы) - 2023. Товарищеские матчи
11 июля 2023, вторник. 16:00 МСК
Оренбург
Оренбург, Россия
Окончен
2 : 2
Газиантеп
Газиантеп, Турция
0:1 Маркович – 30'   1:1 Печенин – 49'   1:2 Джихан – 51'   2:2 Гюрлюк – 89'
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