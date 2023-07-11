«Оренбург» сыграл вничью с «Газиантепом» в товарищеском матче

Сегодня, 11 июля, прошёл товарищеский матч между «Оренбургом» и турецким «Газиантепом». Встреча состоялась на стадионе «Топук Яйласы» (Кайнашлы, Турция). Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск.
В составе оренбуржцев в начале второго тайма при счёте 0:1 отличился белорусский защитник Кирилл Печёнин, но уже через две минуты номинальные гости снова вырвались вперёд и почти до самого конца матча сохраняли преимущество.
На 88-й минуте турецкий нападающий «Оренбурга» Эмирджан Гюрлюк забил второй гол российской команды, который стал последним в матче, завершившимся вничью со счётом 2:2. За «Газиантеп» забивали Лазар Маркович и Мирза Джихан.
«Оренбург» закончил сезон-2022/2023 на седьмом месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, набрав 46 очков. Летом из команды ушёл главный тренер Марцел Личка, принявший предложение московского «Динамо». Новым главным тренером клуба стал его соотечественник Иржи Ярошик.
- 11 июля 2023
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