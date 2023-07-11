«Бавария» хочет подписать Кейна через год, если «Тоттенхэм» не продаст его этим летом

Мюнхенская «Бавария» готовится к тому, что ей не удастся заполучить нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна в это трансферное окно. Об этом сообщает издание Sport Bild.
По сведениям источника, в случае, если «Тоттенхэм» не продаст Кейна этим летом, «Бавария» может попытаться заполучить его в 2024 году, когда контракт английского нападающего со «шпорами» истечёт. Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» не устроили предложение «Баварии» по Гарри Кейну в размере € 80 млн.
В сезоне-2022/2023 Гарри провёл 38 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил 30 голов и сделал три результативные передачи. Кейн — воспитанник системы «Тоттенхэма». За первую команду английский нападающий играет с 2011 года.
«Бавария» в минувшем сезоне стала чемпионом Германии, «Тоттенхэм» финишировал на восьмом месте турнирной таблицы АПЛ, набрав 60 очков.
- 11 июля 2023
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