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«Бавария» хочет подписать Кейна через год, если «Тоттенхэм» не продаст его этим летом

«Бавария» хочет подписать Кейна через год, если «Тоттенхэм» не продаст его этим летом
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Мюнхенская «Бавария» готовится к тому, что ей не удастся заполучить нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна в это трансферное окно. Об этом сообщает издание Sport Bild.

По сведениям источника, в случае, если «Тоттенхэм» не продаст Кейна этим летом, «Бавария» может попытаться заполучить его в 2024 году, когда контракт английского нападающего со «шпорами» истечёт. Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» не устроили предложение «Баварии» по Гарри Кейну в размере € 80 млн.

В сезоне-2022/2023 Гарри провёл 38 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил 30 голов и сделал три результативные передачи. Кейн — воспитанник системы «Тоттенхэма». За первую команду английский нападающий играет с 2011 года.

«Бавария» в минувшем сезоне стала чемпионом Германии, «Тоттенхэм» финишировал на восьмом месте турнирной таблицы АПЛ, набрав 60 очков.

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