«Аль-Ахли» предложил Погба контракт на € 150 млн за 3 года

Саудовский «Аль-Ахли» пытается убедить французского полузащитника «Ювентуса» Поля Погба поменять команду этим летом, предложив контракт на € 150 млн за 3 года, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, ранее саудовский клуб уже предлагал контракт 30-летнему полузащитнику на € 100 млн за 3 года, что не смогло убедить Погба, после чего «Аль-Ахли» значительно увеличил предложение, подняв его до € 150 млн за 3 года. «Ювентус» готов продать футболиста сборной Франции всего за € 10 млн этим летом, что значительно упрощает переход. Сам Погба не заинтересован в переходе и намерен остаться в «старой синьоре», стремясь искупить вину за прошедший провальный сезон.

В сезоне-2022/2023 на счету Поля десять матчей за «Ювентус» во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с туринским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.