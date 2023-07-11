Бразильский футболист ЦСКА Роша признался, что его семья влюбилась в Москву

Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша рассказал о своей жизни в Москве и ответил, какие блюда русской кухни ему нравятся больше всего.

«Без сомнений это очень красивый и спокойный город. В конце прошлого года я привёз сюда свою семью, и все буквально влюбились в него. Родственники признались, что хотят возвращаться сюда снова и снова. Мы с супругой тоже влюбились в Москву. Тут очень комфортно жить.

Водку пока не пробовал. Могу позволить себе немного пива, но и то исключительно в отпуске. Борщ тоже не ел. Я всё-таки склоняюсь к более традиционной для Бразилии кухне: рис, цыплёнок и так далее. Хотя такие рестораны в столице пока не нашёл», — приводит слова Роши RT.

Виллиан Роша стал игроком ЦСКА 1 сентября 2022 года. 10 сентября в матче с «Краснодаром» бразилец дебютировал в Российской Премьер-Лиге. В составе армейского клуба защитник стал победителем Кубка России и серебряным призёром РПЛ в сезоне-2022/2023.