Мойсес Кайседо готов перейти в «Челси»

Полузащитника «Брайтона» и сборной Эквадора Мойсес Кайседо прокомментировал возможный переход в «Челси». Напомним, клубы все ещё ведут переговоры о трансфере игрока.
«Это большая команда, это правда. Команда с очень богатой историей, и я не могу отказаться, потому что это очень большой, великолепный клуб с отличной историей. Город тоже прекрасен. В нем все красиво.
Какой парень не хотел бы, чтобы о нем говорили такие команды? Это то, с чем я хорошо справляюсь. Я стараюсь сохранять спокойствие. Я наслаждаюсь временем, проведенным со своей семьей, что является самым важным для меня на данный момент.
Я знаю, что это накладывает давление, когда вы так высказываетесь, но я спокоен. Я жду, что решит Бог, потому что Он знает, что лучше для меня», — приводит слова Кайседо журналистка Мария Хосе Флорес.
В сезоне-2022/2023 на счету Мойсеса Кайседо 43 матча за «Брайтон» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт полузащитника с «чайками» рассчитан до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 55 млн.
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