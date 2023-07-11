Возглавляемый Гунько «Урарту» уступил «Зриньски» в матче квалификационного раунда ЛЧ
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Сегодня, 11 июля, прошёл первый матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между армянским «Урарту» и боснийским «Зриньски». Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. Встреча завершилась победой «Зриньски» с минимальным счётом.
Первый и единственный гол в матче был забит под занавес игры. На 89-й минуте хорватский защитник Матей Сеник распечатал ворота «Урарту» и принёс своей команде победу.
По ходу игры подопечные экс-тренера «Спартака» Дмитрия Гунько нанесли восемь ударов по воротам боснийской команды, четыре из них — в створ. У футболистов «Зриньски» набралось четыре удара, из которых только один пришёлся в створ ворот.
Ответная встреча между командами в рамках квалификационного раунда Лиги чемпионов запланирована на 18 июля.
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