Мостовой: «Спартаку» нет смысла подписывать Найнгголана

Бывший футболист Александр Мостовой прокомментировал информацию о возможном переходе бельгийского полузащитника Раджи Найнгголана в московский «Спартак».
«Я почему-то думал, что он последние сезоны играл в Бельгии, а не в Италии. Думаю, не стоит его брать. Я не вижу смысла в его трансфере. Ему ещё и 35 лет. Было бы ему 30, куда ни шло. Если он приедет, то точно будет нормально играть, если не будет травм. Просто не вижу логики в его переходе», — приводит слова Мостового «Евро-Футбол.Ру».
35-летний Найнгголан провёл большую часть своей профессиональной игровой карьеры в итальянском чемпионате. Полузащитник в разное время защищал цвета «Кальяри», «Ромы», миланского «Интера» и других команд. Последним на текущий момент клубом в карьере Найнгголана был СПАЛ, который игрок покинул в июле этого года. Сейчас бельгиец находится в статусе свободного агента.
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