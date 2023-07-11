Янг прошёл медобследование для «Эвертона» и подписал контракт — Романо
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Полузащитник Эшли Янг прошёл медицинское обследование и заключил контракт с «Эвертоном», сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По данным источника, в скором времени мерсисайдский клуб официально объявит о переходе 38-летнего английского футболиста. «Эвертон» подпишет Янга на правах свободного агента.
В сезоне-2022/2023 на счету Янга 32 матча за «Астон Виллу» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Контракт игрока с бирмингемским клубом истёк в конце июня этого года. Стороны решили не продлевать соглашение. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 600 тыс.
Ранее в своей карьере Эшли играл за «Уотфорд», «Манчестер Юнайтед» и миланский «Интер».
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