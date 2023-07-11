В CAS прокомментировали запрет Промесу участвовать в соревнованиях

Спортивный арбитражный суд (CAS) не запрещал футболисту московского «Спартака» Квинси Промесу участвовать в соревнованиях, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на пресс-службу организации.
«У CAS нет дела Квинси Промеса», — сказано в сообщении.
Напомним, в профиле Промеса на портале Transfermarkt появилась информация, согласно которой футболист «отстранён спортивным судом от участия во всех турнирах». Позднее «Спартак» это опроверг.
Ранее суд Амстердама приговорил 31-летнего Промеса к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата с отягчающими обстоятельствами. Инцидент произошёл в июле 2020 года. По данным СМИ, игрок поссорился с двоюродным братом в ходе вечеринки и ударил его ножом.
По другому делу Промес обвиняется в причастности к контрабанде кокаина. Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года. До этого нападающий выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год. В составе московской команды Промес стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.
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