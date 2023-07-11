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Кейн не хочет подписывать новый контракт с «Тоттенхэмом» и планирует перейти в «Баварию»

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн не хочет подписывать предложенный «Тоттенхэмом» контракт и рассчитывает перебраться в «Баварию» этим летом, сообщает ESPN.

По данным источника, мюнхенский клуб рассматривает возможность сделать «шпорам» третье предложение о приобретении 29-летнего нападающего, чей действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года. Предыдущие две попытки «Баварии» купить Кейна оказались неудачными — «шпоры» отклонили предложения мюнхенцев.

Отмечается, что главный тренер «Баварии» Томас Тухель пару недель назад встречался с Гарри в Лондоне, а брат и агент Кейна, Чарли, находится в постоянном контакте с руководством мюнхенского клуба.

В сезоне-2022/2023 Гарри провёл 38 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил 30 голов и сделал три результативные передачи. Кейн — воспитанник системы «Тоттенхэма». За первую команду английский нападающий играет с 2011 года.