«Барселона» этим летом собирается подписать ещё трёх футболистов
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, сколько футболистов и на какие позиции собираются подписать сине-гранатовые.
«По требованиям Хави мы должны подписать ещё трёх игроков: двух центральных полузащитников и одного крайнего правого защитника. Я не думаю, что мы потратим на эти трансферы много денег. На самом деле у нас есть несколько возможностей, пара вариантов. Хави сказал нам, что он способен выдержать конкуренцию и с текущим составом, но мы всегда должны стремиться к достижению максимального результата, чтобы повторить и превзойти успех прошлого сезона», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.
Напомним, ранее сообщалось, что в летнее трансферное окно «Барселона» намерена расстаться с восемью игроками.
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