Малком: благодаря моему паспорту «Зенит» может взять ещё одного бразильца, расширив семью

Нападающий «Зенита» Малком рассказал, при каких обстоятельствах возникла идея с получением им российского гражданства.
«Во время переговоров о продлении моего контракта президент «Зенита» (Александр Медведев. — Прим. «Чемпионата») спросил меня, согласен ли я получить российский паспорт. Он объяснил мне, что здесь меня все любят, что у меня много поклонников в России. Поэтому я сказал «да» из чувства благодарности.
Они очень хорошо приняли меня и мою семью, и я им за это благодарен. Значит ли это, что я могу представлять сборную России? Нет, это вообще никак не связно. Это всего лишь документ, дающий возможность не занимать место легионера. Так клуб сможет пригласить ещё одного бразильца и расширить семью (смеётся)», — цитирует Малкома Onze Mondial.
- 11 июля 2023
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