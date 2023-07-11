Малком: благодаря моему паспорту «Зенит» может взять ещё одного бразильца, расширив семью

Нападающий «Зенита» Малком рассказал, при каких обстоятельствах возникла идея с получением им российского гражданства.

«Во время переговоров о продлении моего контракта президент «Зенита» (Александр Медведев. — Прим. «Чемпионата») спросил меня, согласен ли я получить российский паспорт. Он объяснил мне, что здесь меня все любят, что у меня много поклонников в России. Поэтому я сказал «да» из чувства благодарности.

Они очень хорошо приняли меня и мою семью, и я им за это благодарен. Значит ли это, что я могу представлять сборную России? Нет, это вообще никак не связно. Это всего лишь документ, дающий возможность не занимать место легионера. Так клуб сможет пригласить ещё одного бразильца и расширить семью (смеётся)», — цитирует Малкома Onze Mondial.