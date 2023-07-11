«Аль-Ахли» постарается подписать Мареза в ближайшую неделю

Саудовский «Аль-Ахли» серьёзно нацелился на подписание алжирского полузащитника «Манчестер Сити» Рияда Мареза, сообщает журналист Бен Джейкобс в своём «твиттере».
По информации источника, саудовский клуб всю неделю будет активно работать над трансфером, чтобы подписать 32-летнего футболиста. «Аль-Ахли» пока не согласовал трансфер с «горожанами», но в руководстве саудовского клуба считают следующие несколько дней решающими в данном вопросе. Переговоры с самим Марезом начались ещё в июне. Рияд был в курсе предложения на протяжении всего месяца.
В сезоне-2022/2023 Марез отыграл 30 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил пять голов и сделал 10 результативных передач. Действующий контракт Мареза с «Манчестер Сити» истекает только летом 2025 года. Ранее сообщалось, что полузащитник расстроен нехваткой игрового времени в Манчестере.
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