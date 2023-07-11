Душан Влахович — в числе приоритетных трансферных целей «ПСЖ»
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Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович является одной из приоритетных трансферных целей «ПСЖ» на это лето, сообщает Le Parisien.
По данным источника, парижане уже вышли на контакт с представителями итальянского клуба. Ранее сообщалось, что интерес к сербскому футболисту проявляют «Челси» и «Бавария».
Влахович выступает за «Ювентус» с января 2022 года. В сезоне-2022/2023 на счету серба 42 матча за «старую синьору» во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с туринским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 70 млн.
Ранее форвард играл за «Фиорентину» и сербский «Партизан».
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