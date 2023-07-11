«Аль-Хиляль» предложил игроку «Наполи» Зелиньски € 12 млн в год

Польский полузащитник «Наполи» Пётр Зелиньски может стать игроком «Аль-Хиляля» этим летом, сообщает Calciomercato.

По информации источника, Зелиньски ранее активно интересовался «Лацио», который сейчас видит в 27-летнем футболисте замену Сергею Милинковичу-Савичу, ушедшему также в «Аль-Хиляль». Теперь саудовский клуб хочет вмешаться в гонку за подписание игрока и уже предложил ему трёхлетний контракт с зарплатой в € 10-12 млн в год. «Наполи» запрашивает за польского футболиста € 25 млн.

В текущем сезоне на счету Зелиньски 48 матчей в составе «Наполи» во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и десятью результативными передачами. Контракт игрока с «партенопейцами» действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость польского футболиста по данным интернет-портала Transfermarkt – € 35 млн.