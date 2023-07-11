Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ференцварош» Черчесова сыграл вничью с «КИ Клаксвик» в матче квалификационного раунда ЛЧ

«Ференцварош» Черчесова сыграл вничью с «КИ Клаксвик» в матче квалификационного раунда ЛЧ
Комментарии

Сегодня, 11 июля, состоялся первый матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между венгерским «Ференцварошем» и «КИ Клаксвик», представляющим Фарерские Острова. Встреча прошла на стадионе «Дьюпумюра», стартовый свисток раздался в 21:45 мск. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Юрием Фришером из Эстонии.

Несмотря на подавляющий перевес в ударах по воротам, «Ференцварош» так и не смог забить хозяйской команде и вынужден был довольствоваться безголевой ничьей. Ответная игра между командами состоится в Венгрии 19 июля. Начало матча — в 21:00 мск.

В сезоне-2022/2023 «Ференцварош» стал чемпионом Венгрии, набрав 63 очка — на шесть больше, чем у ближайшего преследователя, «Кечкемета».

Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
11 июля 2023, вторник. 21:45 МСК
КИ Клаксвик
Клаксвик, Фарерские острова
Окончен
0 : 0
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023