«Ференцварош» Черчесова сыграл вничью с «КИ Клаксвик» в матче квалификационного раунда ЛЧ

Сегодня, 11 июля, состоялся первый матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между венгерским «Ференцварошем» и «КИ Клаксвик», представляющим Фарерские Острова. Встреча прошла на стадионе «Дьюпумюра», стартовый свисток раздался в 21:45 мск. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Юрием Фришером из Эстонии.

Несмотря на подавляющий перевес в ударах по воротам, «Ференцварош» так и не смог забить хозяйской команде и вынужден был довольствоваться безголевой ничьей. Ответная игра между командами состоится в Венгрии 19 июля. Начало матча — в 21:00 мск.

В сезоне-2022/2023 «Ференцварош» стал чемпионом Венгрии, набрав 63 очка — на шесть больше, чем у ближайшего преследователя, «Кечкемета».