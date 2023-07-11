«Ференцварош» Черчесова сыграл вничью с «КИ Клаксвик» в матче квалификационного раунда ЛЧ
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Сегодня, 11 июля, состоялся первый матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между венгерским «Ференцварошем» и «КИ Клаксвик», представляющим Фарерские Острова. Встреча прошла на стадионе «Дьюпумюра», стартовый свисток раздался в 21:45 мск. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Юрием Фришером из Эстонии.
Несмотря на подавляющий перевес в ударах по воротам, «Ференцварош» так и не смог забить хозяйской команде и вынужден был довольствоваться безголевой ничьей. Ответная игра между командами состоится в Венгрии 19 июля. Начало матча — в 21:00 мск.
В сезоне-2022/2023 «Ференцварош» стал чемпионом Венгрии, набрав 63 очка — на шесть больше, чем у ближайшего преследователя, «Кечкемета».
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