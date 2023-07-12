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Президент «Торпедо» пробежит марафон, если команда не вернётся в РПЛ в следующем году

Президент «Торпедо» пробежит марафон, если команда не вернётся в РПЛ в следующем году
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Президент московского «Торпедо» Ярослав Савин принял пари от фаната на открытой встрече с болельщиками.

Фанат во время общения предложил команде в случае невыхода в Российскую Премьер‑Лигу (РПЛ) по итогам сезона-2023/2024 пробежать марафон — 300 км.

«Это целых семь марафонов. Всё‑таки обычная дистанция для марафона — 42 км. Для некоторых игроков это 3–4 полных матча. Узнаю у нашего букмекера, готовы ли они заключить такое пари. Я готов, если команда вдруг не займет первое-второе место и не выйдет в РПЛ, пробежать марафон. А что вы исполните со своей стороны? Тоже марафон? Хорошо», — ответил на предложение Савин.

Напомним, «Торпедо» по итогам прошлого сезона заняло последнее место в Российской Премьер-Лиге и покинуло высший дивизион.

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