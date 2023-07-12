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Мбаппе – о расизме: последним был Винисиус, но есть много ещё. Мы должны делать больше

Мбаппе – о расизме: последним был Винисиус, но есть много ещё. Мы должны делать больше
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24-летний нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился мнением, как стоит бороться с проявлениями расизма.

«Мы должны делать больше, мы обязаны найти наилучшую формулу борьбы. В 2023 году нельзя допускать, чтобы такие вещи происходили с тобой или с кем-либо ещё. Последний случай был с Винисиусом, но также есть множество других случаев проявления расизма. Мы не должны оставлять дверь открытой для такого типа поведения», — приводит слова Мбаппе Marca со ссылкой на NCI.

Напомним, по ходу матча 35-го тура прошедшего чемпионата Испании с «Валенсией» нападающий «Реала» Винисиус неоднократно подвергался расистским оскорблениям со стороны болельщиков хозяев. Из-за этого встреча прерывалась во втором тайме. После игры бразилец раскритиковал Ла Лигу за проявления расизма, а «Реал» подал жалобу в прокуратуру в связи с оскорблениями своего игрока. 23 мая стало известно, что троих болельщиков «Валенсии» арестовали после инцидента.

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