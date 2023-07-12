Сазонов — о молодёжном Евро: дебют за сборную Грузии — особенный момент для меня

Защитник Саба Сазонов, вернувшийся в расположение московского «Динамо» после выступления за сборную Грузии на молодёжном чемпионате Европы (до 21 года) — 2023, рассказал, как для него прошёл этот турнир.

«Атмосфера на Евро была превосходной. Впервые в жизни участвовал в таком турнире. Особенно запомнился матч против Португалии. Это был мой дебют за команду в официальном матче, где я ещё и гол забил. Это был особенный момент. Мы очень серьёзно готовились к турниру, все игроки показали огромное желание, и в итоге мы выступили очень хорошо.

Как отнёсся к попаданию в символическую сборную? Конечно, очень приятно было попасть сначала в символическую сборную двух туров, а потом и всего турнира. Считаю, это показатель той работы, которую я проделывал на протяжении всего сезона. И это не предел»— рассказал Сазонов пресс-службе «Динамо».