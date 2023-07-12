Тошич: Вагнер Лав — сильнейший нападающий из тех, кого я видел в России

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич назвал экс-форварда армейцев Вагнера Лава сильнейшим нападающим, выступавшим в российском первенстве.

«Самый сильный нападающий, которого видел в России? Вагнер Лав! Халк? Я с ним не играл, я был с Думбией и Вагнером, который является лучшим форвардом в истории российского чемпионата. Дзюба? Насколько я знаю, он лучший бомбардир. Получается, он лучший нападающий с российским паспортом. Самый популярный клуб в России? Для меня существует только один клуб в России — ЦСКА! Поэтому он!

Конечно, и «Спартак», и «Зенит» популярны в вашей стране, но в Москве я чувствовал поддержку фанатов только к ЦСКА. Когда я играл в Сербии, знал о вашем дерби со «Спартаком». Когда я был в России, мы постоянно обыгрывали красно-белых — очень хорошие воспоминания для меня», — приводит слова Тошича «РБ Спорт».