Ловчев: для «Зенита» уход Малкома, Вендела и Клаудиньо — угроза для результата

Футбольный эксперт и бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал возможный уход бразильских игроков «Зенита», Малкома, Вендела и Клаудиньо, в другие команды.

«Каждый день стали появляться новости о том, что кто-то из бразильцев «Зенита» или уходит, или готовится уйти, или ему разрешили искать команду. Малком якобы уходит в Саудовскую Аравию. Клаудиньо хочет «Фламенго». Венделу разрешили искать новую команду.

Разделил бы эту историю на две составляющих. Во-первых, безусловно, это классные игроки, дорогие футболисты, которые подтверждают свой уровень в том числе и вызовом в сборную Бразилии — я имею в виду сейчас Малкома. Все они провели отличный год, выиграли титул в России.

Но, во-вторых, мы же опять возвращаемся все к тому же — иностранцы в РПЛ — это прежде всего про деньги. Постоянно говорится и пишется об уходе, в том числе и для того, чтобы выбить деньги из руководства «Зенита». Все эти ребята не люди, которые будут всю жизнь в Питере. Вон Фернандес провел почти всю карьеру в России, дали ему гражданство, но и то потянуло на родину.

Для «Зенита» уход этих трех ребят будет потерей. Вокруг них команда строилась, они делали результат. Если уйдут все трое, это будет угроза для результата», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.