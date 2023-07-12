Льюис Данк подписал новый контракт с «Брайтоном» — Романо
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Капитан «Брайтон энд Хоув Альбион» Льюис Данк подписал новый контракт с клубом. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Отмечается, что срок нового соглашения будет рассчитан до июня 2026 года.
31-летний Льюис Данк является футболистом «Брайтон энд Хоув Альбион» с 2002 года. В сезоне-2022/2023 английской Премьер-лиги защитник провёл 36 матчей, в которых отметился одним забитым мячом. Ещё на его счету четыре игры и один гол в Кубке Англии, а также два матча в Кубке английской лиги. «Брайтон» завершил чемпионат Англии на шестом месте в турнирной таблице. Команда набрала 62 очка после 38 матчей. Чемпионом страны стал «Манчестер Сити» (89).
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