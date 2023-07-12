«Фейеноорд» планирует подписать Захаряна этим летом, за Арсеном следит и «Аякс» — Романо
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Полузащитник московского «Динамо» Арсен Закарян находится в шорт-листе нидерландского «Фейеноорда». Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
По сведениям источника, нидерландский клуб планирует совершить сделку по игроку уже этим летом. Сообщается, что за футболистом ещё следит «Аякс».
«У Захаряна заканчивается контракт в 2024 году, и у него большие возможности на рынке после того, как сделка с «Челси» провалилась год назад», — отмечает Романо.
В сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги 20-летний Арсен Захарян провёл 27 матчей, в которых забил четыре мяча и оформил семь голевых передач. Также на счету полузащитника 10 игр в Фонбет Кубке России, один гол и одна результативная передача.
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