Сын Гуренко пополнил состав «Уфы», которую тренирует его отец

29-летний белорусский полузащитник Артём Гуренко подписал контракт с «Уфой». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Мы рады приветствовать Артёма в нашей команде, желаем больших успехов вместе с ФК «Уфа»!» — написано в заявлении клуба.

Артём Гуренко является воспитанником «Минска». Он также выступал за белорусские команды: Слуцк», минское «Динамо», «Витебск», «Ислочь» и «Белшина». Несколько лет Гуренко отыграл в Литве – за «Судуву» и «Ритеряй». В сезоне-2021/2022 полузащитник играл в казахстанском «Туране». Прошлый сезон провёл за «Белшину» в чемпионате Беларуси. Примечательно, что главным тренером «Уфы» является отец футболиста — Сергей Гуренко.

«Уфа» в новом сезоне будет выступать в золотой группе дивизиона «А» Второй лиги.