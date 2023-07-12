Сын Гуренко пополнил состав «Уфы», которую тренирует его отец
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29-летний белорусский полузащитник Артём Гуренко подписал контракт с «Уфой». Об этом сообщил официальный сайт клуба.
«Мы рады приветствовать Артёма в нашей команде, желаем больших успехов вместе с ФК «Уфа»!» — написано в заявлении клуба.
Артём Гуренко является воспитанником «Минска». Он также выступал за белорусские команды: Слуцк», минское «Динамо», «Витебск», «Ислочь» и «Белшина». Несколько лет Гуренко отыграл в Литве – за «Судуву» и «Ритеряй». В сезоне-2021/2022 полузащитник играл в казахстанском «Туране». Прошлый сезон провёл за «Белшину» в чемпионате Беларуси. Примечательно, что главным тренером «Уфы» является отец футболиста — Сергей Гуренко.
«Уфа» в новом сезоне будет выступать в золотой группе дивизиона «А» Второй лиги.
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