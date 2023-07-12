«ПСЖ» интересуется Кейном и следит за переговорами «Тоттенхэма» и «Баварии»

Французский «ПСЖ» ждёт, чем закончатся переговоры «Тоттенхэма» и «Баварии» по трансферу в немецкий клуб нападающего Гарри Кейна, прежде чем предпримет какие-либо шаги по возможному переходу игрока, сообщили источники ESPN. Парижане тоже заинтересованы в форварде, у которого следующим летом истекает контракт со «шпорами».

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» готов расстаться с футболистом за £ 100 млн (€ 117,35 млн), но, по данным источников, «Бавария» не согласится на такие расходы. Сейчас чемпионы Бундеслиги рассматривают возможность сделать уже третье предложение по игроку. Размер второго составлял € 94 млн.

«Тоттенхэм» ранее предложил Кейну новый контракт, но 29-летний футболист не хочет его подписывать. Текущее соглашение форварда со «шпорами» истекает следующим летом.

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