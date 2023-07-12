36-летний голкипер Бегович близок к переходу в «КПР»

Боснийский голкипер Асмир Бегович близок к переходу в английский «Куинз Парк Рейнджерс». Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Отмечается, что срок контракта будет рассчитан на один сезон — до июня 2024 года. По информации источника, 36-летним вратарём также интересовался новичок английской Премьер-лиги «Лутон Таун».

Предыдущим клубом Беговича был «Эвертон». В сезоне 2022/2023 чемпионата Англии он провёл один матч. Также на счету футболиста две игры в Кубке английской лиги. «Эвертон» завершил сезон английской Премьер-лиги на 17-м месте в турнирной таблице.

«Куинз Парк Рейнджерс» в предстоящем сезоне будет выступать в Чемпионшипе.

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