36-летний голкипер Бегович близок к переходу в «КПР»
Поделиться
Боснийский голкипер Асмир Бегович близок к переходу в английский «Куинз Парк Рейнджерс». Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Отмечается, что срок контракта будет рассчитан на один сезон — до июня 2024 года. По информации источника, 36-летним вратарём также интересовался новичок английской Премьер-лиги «Лутон Таун».
Предыдущим клубом Беговича был «Эвертон». В сезоне 2022/2023 чемпионата Англии он провёл один матч. Также на счету футболиста две игры в Кубке английской лиги. «Эвертон» завершил сезон английской Премьер-лиги на 17-м месте в турнирной таблице.
«Куинз Парк Рейнджерс» в предстоящем сезоне будет выступать в Чемпионшипе.
Материалы по теме
Видео: Мотивация игроков в «Куинз Парк Рейнджерс» от Гарета Эйнсуорта
Комментарии
- 12 июля 2023
-
03:59
-
03:48
-
03:32
-
03:23
-
03:13
-
02:45
-
02:36
-
02:24
-
02:15
-
02:04
-
01:42
-
01:35
-
01:28
-
01:15
-
01:10
-
00:53
-
00:52
-
00:31
-
00:26
-
00:17
-
00:17
-
00:00
- 11 июля 2023
-
23:57
-
23:55
-
23:39
-
23:32
-
23:20
-
23:07
-
23:01
-
22:45
-
22:36
-
22:36
-
22:17
-
22:09
-
22:01
Партнерский контент