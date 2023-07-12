Джеррард объяснил, почему согласился возглавить «Аль-Иттифак»

Новый главный тренер «Аль-Иттафака» 43-летний Стивен Джеррард рассказал, что возникшее семейное чувство по приезду в Саудовскую Аравию поспособствовало принятию предложения от клуба из Даммама. На прошлой неделе бывший капитан сборной Англии и «Ливерпуля» подписал трехлетний контракт, хотя ранее заявил, что не присоединится к команде.

«Когда я приехал в Саудовскую Аравию, у меня появилось настоящее семейное чувство. Я действительно почувствовал себя желанным гостем. Есть три вещи, которые я всегда рассматриваю по порядку — самое важное, что это должно быть в первую очередь правильно для моей семьи. Мы должны быть взволнованы и мотивированы вызовом.

Во-вторых, я думаю, что футбольный проект должен быть амбициозным, он должен быть правильным. Наконец, необходимо чувствовать себя в безопасности в том, что касается контракта», — сказал Джеррард «твиттеру» «Аль-Иттифака».

На данный момент появление англичанина в команде из Даммама является последним из целого ряда переходов известных игроков и тренеров в Саудовскую Аравию.

Джеррард привел «Рейнджерс» к их первому за 10 лет титулу чемпиона Шотландии в 2021 году. Оттуда он ушёл в «Астон Виллу», но был уволен в октябре прошлого года.

«Аль-Иттифак» финишировал седьмым в чемпионате Саудовской Аравии в прошлом сезоне.