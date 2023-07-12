«Лилль» представил новую домашнюю форму

Французский «Лилль» на официальном сайте представил новую форму на предстоящий сезон.

«Символический красный наплечник LOSC часто изображался на груди мастифов на протяжении веков. В сезоне-2023/2024 этот символ идентичности, к которому привязаны болельщики, вернётся в сердце джерси в обновленном стиле, современном и геометрическом. Новая футболка игроков «Лилля» будет тонко подчёркнута асимметричным воротником и белой отделкой — ещё одним доминирующим цветом клуба», — написано в заявлении клуба.

Фото: ФК «Лилль»

Отмечается, что шорты и гетры будут тёмно-синими.

«Лилль» завершил сезон-2022/2023 на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Франции. Команда набрала 67 очков после 38 матчей. Чемпионом страны стал «ПСЖ» (85).