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«Лилль» представил новую домашнюю форму

«Лилль» представил новую домашнюю форму
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Французский «Лилль» на официальном сайте представил новую форму на предстоящий сезон.

«Символический красный наплечник LOSC часто изображался на груди мастифов на протяжении веков. В сезоне-2023/2024 этот символ идентичности, к которому привязаны болельщики, вернётся в сердце джерси в обновленном стиле, современном и геометрическом. Новая футболка игроков «Лилля» будет тонко подчёркнута асимметричным воротником и белой отделкой — ещё одним доминирующим цветом клуба», — написано в заявлении клуба.

Фото: ФК «Лилль»

Отмечается, что шорты и гетры будут тёмно-синими.

«Лилль» завершил сезон-2022/2023 на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Франции. Команда набрала 67 очков после 38 матчей. Чемпионом страны стал «ПСЖ» (85).

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