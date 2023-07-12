В США может появиться обмен между дивизионами

Объединенная футбольная лига (USL) проведет голосование по вопросу повышения и понижения команд между дивизионами по итогам сезона, сообщил источник ESPN. Оно состоится на заседании совета управляющих USL, запланированном на 9-11 августа в Колорадо-Спрингс, после того как будет дана оценка интереса владельцев клубов к нововведению.

USL в данный момент включает в себя Чемпионшип и Лигу 1 – второй и третий уровни в футбольный системе США после MLS. Издание The Athletic добавляет, что в ближайшее время в USL может появиться ещё один дивизион.

В случае одобрения решения, USL станет первой крупной спортивной лигой в США, которая будет использовать систему с вылетом и повышением клубов по итогам сезона. В таком случае систему могут запустить уже в 2024 году.