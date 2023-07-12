В США может появиться обмен между дивизионами

Объединенная футбольная лига (USL) проведет голосование по вопросу повышения и понижения команд между дивизионами по итогам сезона, сообщил источник ESPN. Оно состоится на заседании совета управляющих USL, запланированном на 9-11 августа в Колорадо-Спрингс, после того как будет дана оценка интереса владельцев клубов к нововведению.
USL в данный момент включает в себя Чемпионшип и Лигу 1 – второй и третий уровни в футбольный системе США после MLS. Издание The Athletic добавляет, что в ближайшее время в USL может появиться ещё один дивизион.
В случае одобрения решения, USL станет первой крупной спортивной лигой в США, которая будет использовать систему с вылетом и повышением клубов по итогам сезона. В таком случае систему могут запустить уже в 2024 году.
- 12 июля 2023
-
04:55
-
04:52
-
04:39
-
04:33
-
04:25
-
04:15
-
03:59
-
03:48
-
03:32
-
03:23
-
03:13
-
02:45
-
02:36
-
02:24
-
02:15
-
02:04
-
01:42
-
01:35
-
01:28
-
01:15
-
01:10
-
00:53
-
00:52
-
00:31
-
00:26
-
00:17
-
00:17
-
00:00
- 11 июля 2023
-
23:57
-
23:55
-
23:39
-
23:32
-
23:20
-
23:07
-
23:01