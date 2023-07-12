Жоан Лапорта высказался о возможном трансфере Ориоля Ромеу в «Барселону»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал возможный трансфер полузащитника «Жироны» Ориоля Ромеу.
«Технический секретариат работает над этими вопросами. Дело о Ромеу и других игроках всплыло наружу. Мы должны работать над тем, чтобы, если я что-то скажу, я мог помешать любым переговорам.
Может ли переход Ромеу в «Барсу» вызвать проблемы с «Жироной»? Нет, он тренировался в «Барсе», и это одно из его достоинств. Он отлично знает систему, и я очень ценю Хави, который приспособился к обстоятельствам. Я очень ценю его, и именно поэтому я пропагандирую, как это принято большинством болельщиков «Барселоны», что он подходящий тренер для «Барсы». Он сказал мне, что следующий год будет другим, что, когда игроки выигрывают титул, их менталитет меняется, и это даёт им покой. Мне очень нравится, что Хави может больше выразить наступательную идею Хави, чем оборону, которую мы отрабатывали в этом сезоне. Нам пришлось адаптироваться, потому что у них до нас была очень мощная оборонительная команда», – приводит слова Лапорты Munro Deportivo.
- 12 июля 2023
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