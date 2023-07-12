Малком — об уровне российский футбола: очень высокий, инфраструктура — европейский уровень
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Атакующий полузащитник «Зенита» Малком поделился своим мнением об уровне российского футбола и инфраструктуры.
«Каков уровень российского футбола? Уровень очень высокий. Когда клубы участвовали в Лиге чемпионов, в ней мог играть только один клуб чемпион. Так что выбора не было: либо ты выигрываешь, либо проигрываешь! И это сохранилось до сих пор.
Что насчёт инфраструктуры? Это высший европейский уровень. Я играл за «Барсу» и увидел здесь такие условия, которых никогда не видел, что меня очень удивило, когда я приехал», — приводит слова Малкома Onze Mondial.
Бразилец выступает за «сине-бело-голубых» с 2019 года и сыграл в 108 матчах во всех турнирах, где отметился 42 голами и 24 голевыми передачами.
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