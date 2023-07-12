Инсайдер Романо рассказал о деталях подписания контракта «Милана» с Пулишичем

Стали известны детали подписания контракта американского вингера «Челси» Кристиана Пулишича с «Миланом». О них сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.
По информации источника, Пулишич приземлился в Италии уже в девять часов утра по местному времени. Днём американец пройдёт медицинское обследование. И во второй половине дня Пулишич и «Милан» подпишут контракт. Стороны будут сотрудничать до 2027 года. Все нужные документы с лондонским клубом о переходе уже подписаны.
В сезоне-2022/2023 на счету Пулишича 30 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.
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