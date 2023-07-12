«Манчестер Юнайтед» и «Интер» проведут новый раунд переговоров по Андре Онана

«Манчестер Юнайтед» и «Интер» проведут ещё одни переговоры по трансферу камерунского голкипера Андре Онана, сообщает известный инсайдер Николо Скира в своих социальных сетях.

По информации Скиры, новый раунд переговоров пройдёт уже сегодня. На нём клубы закончат оформление всех нужных документов. За вратаря английский клуб заплатит € 55 млн. После этого Онана пройдёт медицинское обследование и подпишет контракт с новым клубом до 2028 года. Он будет зарабатывать € 7 млн в год в «Юнайтед».

Ранее сообщалось, что Онана заключит контракт с «Манчестер Юнайтед» по схеме «4+1». На данный момент в составе манкунианцев числятся два вратаря: Том Хитон и Дин Хендерсон.

В сезоне-2022/2023 Онана вместе с «Интером» дошёл до финала Лиги чемпионов, где команда уступила «Манчестер Сити» (0:1). И «Интер», и «Манчестер Юнайтед» получили право сыграть в этом турнире в сезоне-2023/2024.