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Захарян может перейти в «Фейеноорд», штраф Андреевой на Уимблдоне. Главное к утру

Российский полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян может перейти в чемпионат Нидерландов, россиянку Мирру Андрееву оштрафовали на Уимблдоне, Роман Сафиуллин и Андрей Рублёв не смогли выйти в полуфинал одиночных соревнований Уимблдона. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Фейеноорд» планирует подписать Захаряна этим летом, за Арсеном следит и «Аякс» — Романо.

2. Мирра Андреева оштрафована на $ 8 тыс. за неспортивное поведение на Уимблдоне.

3. Андрей Рублёв в борьбе проиграл Новаку Джоковичу в четырёх сетах 1/4 финала Уимблдона.

4. Николай Ларин станет генеральным директором «Крыльев Советов».

5. Роман Сафиуллин не смог пробиться в полуфинал Уимблдона.

6. Малком: благодаря моему паспорту «Зенит» может взять ещё одного бразильца, расширив семью.

7. Андрей Рублёв: чувствую ли вину за то, что я из России? Нет.

8. «Ференцварош» Черчесова сыграл вничью с «КИ Клаксвик» в матче квалификационного раунда ЛЧ.

9. Кейн не хочет подписывать новый контракт с «Тоттенхэмом» и планирует перейти в «Баварию».

10. Месси – о переходе в «Интер Майами»: продолжу показывать высочайший уровень футбола.